Сойфер Владимир Валерьевич Отзывы

Даже при тщательном уходе за ротовой полостью возникают проблемы с зубами. Неправильное питание, вредные привычки, различные заболевания могут привести к потере зубов. Их отсутствие, в свою очередь, усугубляет проблемы со здоровьем, ведь плохо пережеванная пища — лишняя нагрузка на органы пищеварения. Нельзя исключать и эмоциональный дискомфорт, трудности в общении человека, лишенного открытой улыбки.

В недалеком прошлом пациентам с подобными проблемами, врачи предлагали протезирование или съемную челюсть. В настоящее время все больше людей доверяют имплантологии, методу, позволяющему полностью забыть о дискомфорте, радуясь белоснежной улыбке. Но как выбрать клинику, которая подарит ее вам, что надо знать о современных методах лечения и восстановления перед тем, как принять решение об имплантации?

Четверть века дарит своим пациентам белоснежные улыбки американский челюстно-лицевой и пластический хирург Сойфер Владимир Валерьевич. Его отзывы на современные методы хирургии, а также основные рекомендации легли в основу этой статьи.

Именно он впервые в России выполнил имплантацию по протоколам «Все-на-4» и «Все-на-6» пятнадцать лет назад. Владимир Валерьевич возглавляет Центр Имплантации доктора Сойфера, который предлагает своим пациентам лечение по протоколам одноэтапной имплантации с возможностью мгновенной нагрузки «Все-на-4» и «Все-на-6», скуловую имплантацию, а также другие методы восстановления ротовой полости.

Клинику отличают высокие показатели успешных приживлений — до 99,5% хороших результатов. За год здесь проводят более 1200 операций All-on-4 (все-на-4). Двадцатипятилетний опыт позволяет помогать клиентам даже в самых сложных случаях. Одним из важных составляющих успеха — качество материла, в клинике используют оригинальные импланты Nobel Biocare, компании — лидера стоматологического протезирования.

Основные виды имплантации

На сегодняшний день существуют два варианта имплантации: одноэтапный и двухэтапный.

Одноэтапный или «зубы за один день» выполняется, когда нет противопоказаний. В свежее ложе удаленного зуба вживляется имплант. Время лечения составляет от трех до пяти дней.

В двухэтапной имплантации сначала проводят выравнивание зубов или корней, затем подготовку лунок и установку импланта, на который крепят временный протез. Через несколько месяцев временный протез заменяют постоянным. Продолжительность лечения составляет пять-шесть месяцев, именно столько времени надо выждать, прежде чем сменить временный протез на постоянный

К одноэтапному методу можно отнести протоколы «Все-на-4» и «Все-на-6».

«Все-на-4» или восстановление зубов на 4-х дентальных имплантах

All-on-4 — современный метод восстановления зубов, при котором лечение занимает около трех дней. Два импланта устанавливают во фронтальный отдел костной ткани по вертикали, а два других — в дистальном или боковом отделе в наклонном положении. Установка имплантов под углом дает дополнительную устойчивость протеза, так как увеличивается площадь контакта импланта и кости. Крепление, проходящее через жевательную поверхность коронок или десневую основу, позволяет при необходимости легко снять протез, не повреждая имплант. Еще один плюс этого метода — он показан при полной потере зубов.

Пациенты, проходившие лечение в клинике Владимира Валерьевича Сойфера, в отзывах рассказывают о своих ощущениях во время операции, об опасениях и сомнениях, о предложенных доктором способах лечения и их реализации.

Есть у этого метода и недостатки. При малом объеме кости нагрузка распределяется неравномерно, что может привести к замене имплантов. Такая же проблема возникает, когда есть атрофированные части кости и врач вынужденно смещает имплант.

«Все-на-6»

При этом методе количество имплантов увеличивается. Вживляются два дополнительных в боковую часть челюстной кости. Это дает дополнительную фиксацию, протез более устойчив, что позволяет устранить недостатки метода «все-на-4».

При пародонтозе или при наличии атрофии кости импланты могут устанавливаться в глубокие отделы костного массива, включая скуловую часть.

Базальная имплантация

Вид имплантации без операции, при нем импланты вкручиваются в костную ткань. Место для имплантов врач выбирает, основываясь на технологии 3D моделирования. Устойчивость конструкции придает большое количество имплантов.

Скуловая имплантация

Долгое отсутствие зубов, ношение съемных протезов может привести к серьезной атрофии костной ткани. Иногда в этих случаях оптимальным вариантом является скуловая имплантация. Для нее используют специальные, удлиненные модели имплантов, которые вживляются в скуловую кость, проходя через кость верхней челюсти. Скуловая кость отличается особой прочностью и не подвержена атрофии, что позволяет дарить улыбку даже тем пациентам, которые имеют серьезные проблемы с костной тканью челюсти. Длина скуловых имплантов может достигать 6 см, это позволяет установить их глубоко в скуловой кости под углом, обходя носовые пазухи и исключая воздействие на лицевой нерв.

Среди показаний к скуловой имплантации: пожилой возраст, полное отсутствие зубов, проблема с костной тканью челюсти после травм или болезней, серьезная атрофия костного массива, пародонтоз, при необходимости быстрого восстановления. Через несколько недель пациент может полноценно жевать без ограничений в пище.

Что надо знать об имплантации до процедуры

Имплантация — это процесс, невозможно рассчитать количество посещений, вы будете тесно сотрудничать с доктором какое-то время.

Вам придется применять антибиотики, чтобы избежать инфекции после вмешательства.

Во время имплантации вам придется отказаться от сухариков и орешков, рацион должен состоять из «мягких» блюд.

Временные коронки защитят от эстетических неудобств, так что даже в промежуточный период вам не придется скрывать улыбку.

Срок заживления индивидуален, все зависит от вашего организма.

Протез может служить вам долгие годы, при должном уходе более 20 лет.

После установки протеза может измениться дикция. Это происходит потому, что при потере зубов мышцы челюсти атрофируются. После установки протеза они опять приходят в тонус. Восстановление дикции может занять какое-то время, кто-то перестает испытывать дискомфорт через сутки, а кому-то потребуется неделя. Очень важно в этот период много говорить, чтобы задействовать челюстные мышцы.

Существуют определенные противопоказания для проведения имплантации, поэтому важно пройти полное обследование, а начать его надо с посещения и консультации врача — имплантолога.